Генпрокуратура пресекла вывод более 18 млрд рублей из группы компаний «Домодедово»
Сотрудники правоохранительных органов успешно пресекли перевод крупной суммы – около 18,5 миллиардов рублей – из активов группы компаний «Домодедово» бывшему владельцу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
По имеющимся сведениям, в конце минувшего года бывший собственник холдинга «Домодедово» оформил соглашение о предоставлении ему фактического займа. В качестве поручителей по данному договору были назначены ряд предприятий, входящих в состав аэропорта.
«В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заёмных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в январе текущего года Генпрокуратура РФ подала иск к экс-владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и аффилированным компаниям. Затем арбитражным судом Москвы был удовлетворён иск Генпрокуратуры о передаче международного аэропорта Домодедово в собственность российского государства. По данному решению высказался даже президент России Владимир Путин, заявив, что национализацией этот процесс считаться не может.
