Генпрокуратура пресекла вывод более 18 млрд рублей из группы компаний «Домодедово»

Сотрудники правоохранительных органов успешно пресекли перевод крупной суммы – около 18,5 миллиардов рублей – из активов группы компаний «Домодедово» бывшему владельцу. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По имеющимся сведениям, в конце минувшего года бывший собственник холдинга «Домодедово» оформил соглашение о предоставлении ему фактического займа. В качестве поручителей по данному договору были назначены ряд предприятий, входящих в состав аэропорта.

«В результате своевременного вмешательства транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода в пользу бывшего бенефициара аэропорта заёмных денежных средств и последующее взыскание задолженности с компаний, выступивших гарантами», — говорится в сообщении ведомства.