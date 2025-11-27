Чем выше должность — тем хуже? Психолог раскрыла, мужчины каких профессий имеют проблемы с потенцией

Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru отметила, что мужчины определённых профессий чаще сталкиваются с проблемами потенции. Однако, по её мнению, причина кроется не только в специфике работы. Основными факторами, негативно влияющими на мужское здоровье, являются хронический стресс, малоподвижный образ жизни, нарушения режима сна и бодрствования, вредные привычки и переутомление. Чтобы сохранить потенцию, мужчинам важно «компенсировать вредные факторы»: уделять время себе, заниматься спортом, высыпаться и уметь управлять стрессом

Конечно, на первом месте это всё-таки профессии с высоким уровнем стресса и ответственности. Например, топ-менеджеры, банкиры, трейдеры, руководители крупных проектов, юристы, хирурги. Постоянный хронический стресс — это главный враг потенции. Он приводит к выбросу кортизола, а это гормон стресса, и он подавляет напрочь выработку тестостерона — главного гормона, отвечающего за либидоэрекцию, психоэмоциональное напряжение, тревожность, страх неудачи, синдром выгорания. Марианна Абравитова Психолог

Следом, по словам психолога, идут сидячие специальности — офисные сотрудники, программисты, бухгалтеры, операторы колл-центров и дальнобойщики. Гиподинамия ухудшает кровообращение, приводит к застойным процессам в малом тазу и снижению тестостерона. Набор лишнего веса и ожирение только усиливают гормональный дисбаланс.

Ещё одна группа риска — специалисты с ночными сменами и нарушенными циркадными ритмами: врачи, пилоты, стюардессы, охранники и работники сменных производств. Регулярные недосыпы сбивают пик выработки тестостерона, а хроническая усталость лишает сил и желания.

К опасным для мужской потенции профессиям также относятся шахтёры, строители, промышленные альпинисты и металлурги. Здесь сочетаются вредные факторы: тяжёлый труд, стресс, риск травм таза и позвоночника, воздействие химикатов и тяжёлых металлов. Последняя категория — профессии с нездоровым образом жизни: бармены, повара, музыканты и артисты. Нерегулярное питание, алкоголь, курение и сбитый график «бьют» по сосудам, гормонам и нервной системе.

«Алкоголь, кстати, это депрессант, который угнетает нервную систему, снижает тестостерон. Никотин вызывает резкий спазм сосудов, ухудшая кровоток, в том числе в половой сфере. И, конечно, там ненормированный режим дня. Так что с выбором профессии мужчинам надо точно определяться с умом», — резюмировала психолог.

Ранее Life.ru писал, что препарат для потенции может помочь при одном виде врождённой глухоты. Мутация гена CPD нарушает выработку оксида азота в волосковых клетках внутреннего уха. Это приводит к их гибели и потере способности улавливать звуковые волны.