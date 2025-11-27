Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 09:33

Политолог раскрыл цель европейских поправок к плану Трампа по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа по Украине искажают первоначальную концепцию инициативы и направлены против интересов России. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов.

«Европейцы изменили американский план таким образом, что из него должна капитулировать Россия. Американцы написали в своём плане, что нужно ограничить вооружённые силы Украины. Европейцы настаивают на 800 тысячах. Зачем Украине, истощённой войной, 800-тысячная армия? Смысл всех европейских корректировок в том, чтобы Украина была частью НАТО, была перевооружена и выполняла роль их передового форпоста против России», — объяснил он в разговоре с «Радио 1».

По словам Светова, внесённые изменения носят деструктивный характер и направлены не на урегулирование, а на подготовку к новому витку конфронтации. Он также выразил мнение, что Владимир Зеленский ранее воспринимал себя как «великого мирового деятеля», но в итоге «его надули».

Он отметил, что Запорожская АЭС является конституционно закреплённой территорией Российской Федерации, и подчеркнул, что РФ будет управлять этой электростанцией без каких-либо сомнений. В завершение Светов подчеркнул, что для России приемлем только один сценарий — реализация её собственных условий, закреплённых на конституционном уровне.

Аналитик заявил о провале «гамбита НАТО» на Украине
Аналитик заявил о провале «гамбита НАТО» на Украине

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ЕС
  • План Трампа
  • Украина
  • НАТО
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar