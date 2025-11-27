Европейские поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа по Украине искажают первоначальную концепцию инициативы и направлены против интересов России. Об этом заявил политолог и публицист Юрий Светов.

«Европейцы изменили американский план таким образом, что из него должна капитулировать Россия. Американцы написали в своём плане, что нужно ограничить вооружённые силы Украины. Европейцы настаивают на 800 тысячах. Зачем Украине, истощённой войной, 800-тысячная армия? Смысл всех европейских корректировок в том, чтобы Украина была частью НАТО, была перевооружена и выполняла роль их передового форпоста против России», — объяснил он в разговоре с «Радио 1».

По словам Светова, внесённые изменения носят деструктивный характер и направлены не на урегулирование, а на подготовку к новому витку конфронтации. Он также выразил мнение, что Владимир Зеленский ранее воспринимал себя как «великого мирового деятеля», но в итоге «его надули».

Он отметил, что Запорожская АЭС является конституционно закреплённой территорией Российской Федерации, и подчеркнул, что РФ будет управлять этой электростанцией без каких-либо сомнений. В завершение Светов подчеркнул, что для России приемлем только один сценарий — реализация её собственных условий, закреплённых на конституционном уровне.

Ранее в американской прессе заявили, что европейские политики намеренно вычёркивают из мирного плана Дональда Трампа ключевой тезис о нерасширении НАТО, тем самым блокируя любые реальные перспективы урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи называют такой шаг роковой ошибкой и проявлением цинизма: внешне он создаёт образ Европы как защитника украинского суверенитета, но на деле лишь продлевает войну.