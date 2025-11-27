Россия и США
27 ноября, 09:35

«Ты потеряешь страну»: Лукашенко выступил с предупреждением к Зеленскому

Лукашенко призвал Зеленского перестать торпедировать переговоры

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Владимира Зеленского, что сохранение Украины в существующих границах возможно только через переговоры. Он предостерёг экс-комика от действий, которые могут сорвать этот процесс.

«Если ты хочешь сохранить Украину в нынешних границах, нужно договариваться, не надо торпедировать переговоры», — сказал белорусский лидер в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он также предупредил, что продолжение конфликта может привести к потере страны для Зеленского.

Лукашенко заявил о целенаправленной подготовке Запада к войне

Ранее Лукашенко заявил о своей беспрецедентной вере в то, что противостояние на Украине приближается к своему финалу. Президент республики подчеркнул, что его уверенность в скором окончании конфликта сейчас выше, чем когда-либо прежде.

Наталья Демьянова
