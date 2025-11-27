Актриса Алиса Стасюк раскрыла, как относится к критике своей фигуры

26-летняя актриса Алиса Стасюк, известная по сериалу «Участок №13» и другим проектам, снялась в новом фильме «Шальная императрица», премьера которого состоится 4 декабря. В интервью она поделилась, как изменилась её жизнь после телевизионной известности — и почему она не считает себя звездой.

По словам артистки, несмотря на участие в десятке заметных проектов, она по-прежнему ведёт обычную жизнь. Её редко узнают на улице, а если и узнают — то вежливо и без навязчивости. Особенно запомнился случай в ГУМе.

«Я шла по ГУМу и ко мне подошёл модно и дорого одетый мужчина, весь в брендах: я, говорит, смотрел «Участок N13» и узнал вас. Я была приятно удивлена — никогда бы не подумала, что сериалы на «ТВЦ» интересны и таким людям», — призналась актриса в беседе с Леди Mail.

Актриса добавила, что её фанаты — «ну очень милые» и никогда не ведут себя вызывающе. Она также отметила, что спокойно воспринимает критику своей внешности в соцсетях, поскольку считает свою фигуру частью индивидуальности и даже творческой свободы: её природа как актрисы, по её мнению, гораздо глубже внешней фактуры, а сама фактура не ограничивает её в работе.

