Министр армии США Дэниел Дрисколл сообщил европейским дипломатам, что президент Дональд Трамп хочет применить «новый подход» к урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Atlantic со ссылкой на источники.

«Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко сменили курс, сорвав попытки надавить на Россию посредством санкций... Ответ состоял в том, что другие способы завершить войну были неудачными», — указано в статье.

Дрисколл подчеркнул, что дальнейшее промедление лишь усилит потери Украины. Встреча, как сообщается, прошла 19 ноября в резиденции посла США в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским. Атмосфера была «тёплой, но напряжённой».

Напомним, что Евросоюз пытается сорвать план Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине через внесение поправок в НАТО. Данный шаг расценивается как проявление цинизма, поскольку он создаёт чиновникам из Европы образ сторонников украинского суверенитета, в то время как реально способствует затягиванию военного противостояния.