27 ноября, 10:20

В Подмосковье ликвидировали цех по производству палёной бытовой химии

Обложка © Telegram / Ирина Волк

В Подмосковье ликвидирован цех по производству контрафактной бытовой химии, которую злоумышленники сбывали через популярные маркетплейсы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Изъятая партия контрафактной бытовой химии. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В помещении находилась автоматизированная линия по фасовке бытовой химии, готовая продукция, пластиковая тара, реагенты и этикетки с логотипами известных торговых марок», — уточнила Волк.

По предварительным данным, цех функционировал более года под руководством гражданина одной из стран ближнего зарубежья. В производстве были задействованы двое иностранных рабочих. Все участники незаконного бизнеса установлены, против них возбуждены уголовные дела. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

