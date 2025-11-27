В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропорту Махачкалы. Это решение принято для обеспечения безопасности авиаперелетов.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 118 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с территории Украины. Шесть дронов сбили над территорией Кубани.
