Украинский пилот МиГ-29 опубликовал ролик, в котором утверждает: по его самолёту была выпущена российская ракета «воздух — воздух» с расстояния около 45 километров. По словам лётчика, пуск засекли наземные службы ВСУ, после чего он выполнил серию манёвров уклонения.

Видео широко разошлось в соцсетях, однако военный блогер и действующий пилот Алексей Воевода усомнился в достоверности рассказа.

«Доказательств никаких не приводится. Только взгляд напряжённый — но причины могут быть разные. Если пуск действительно был (на слово противнику не верим), то в этот раз пилоту повезло. Второго шанса наши истребители могут и не дать, тогда придётся пианино заказывать», — написал он в своем Telegram-канале «Воевода Вещает».

Он также обратил внимание на зеркала заднего обзора украинского МиГ-29 — они отвернуты в стороны, что делает контроль задней полусферы невозможным. По словам Воеводы, в таком состоянии истребитель «не имеет ни малейшего шанса» в ближнем бою с самолётами Су российских ВКС.

Пилот ВСУ не предоставил дополнительных доказательств пуска ракеты, кроме видеоролика.

Ранее Life.ru показывал видео, на котором российский танк-монстр во время штурма выдержал удары 60 украинских беспилотников. Т-72 имеет многослойную защиту, которая вбирает в себя все модификации, разработанные в ходе спецоперации.