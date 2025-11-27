Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен воинственно настроена и пытается накалить обстановку, вместо того чтобы способствовать мирному урегулированию. Такое мнение выразила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

По её словам, глава Еврокомиссии игнорирует недавние конфликты с изменением границ и остаётся единственной столь агрессивной фигурой в Европе, несмотря на появление планов мира.​

Журова в беседе с «Лентой.ру» отметила, что даже на Украине понимают невозможность возврата некоторых территорий, хотя публично это не признают, поскольку местные жители не хотят возвращаться после увиденного. Депутат считает поведение фон дер Ляйен целенаправленным усилием по эскалации напряжённости.

Напомним, ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решения по территориям Украины принимает только Киев. По её словам, Брюссель исходит из уважения к независимости Киева и его праву самостоятельно определять вектор военной и территориальной политики.