Сбежавший из России Милохин теперь вынужден работать курьером в Дубае

Блогер Даня Милохин, который сбежал из России, теперь вынужден работать курьером в службе доставки еды в Дубае, что приносит ему основной доход. О своей новой деятельности тиктокер лично рассказал во время одного из прямых эфиров.

Милохин за время проживания в других странах пробовал различные виды занятости, включая открытие барбершопа и участие в боксёрских поединках под российским флагом. Однако, по его словам, именно работа в курьерской службе оказалась наиболее успешной. Позднее он раскрыл поклонникам, что помимо доставки, периодически подрабатывает водителем такси. Вместе с тем блогер получает различные предложения о сотрудничестве, приведя в пример запрос от состоятельного заказчика, который хотел организовать его участие в боксёрском поединке на своём дне рождения.

«Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живёте, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — ответил он.

Милохин покинул территорию России в сентябре 2022 года, хотя в 2024 году ненадолго возвращался на Родину. Согласно имеющимся данным, он продолжает состоять на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года и не обладает законными основаниями для получения отсрочки от военной службы. После его эмиграции глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала провести проверку относительно непрохождения им военной службы. СМИ также сообщали о нескольких повестках, направленных по известным адресам связи блогера в России.

Для некоторых зрителей слова Милохина о нынешней успешной деятельности вызывают скептицизм, поскольку до своего отъезда тиктокер входил в число наиболее высокооплачиваемых молодых блогеров России. Его годовой доход достигал 110 миллионов рублей, а стоимость рекламных интеграций начиналась от 3 миллионов рублей в месяц.

