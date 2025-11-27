В Челябинске задержали адвоката Глазунову, причины неизвестны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov
В Челябинске задержали адвоката Галину Глазунову. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Глазунова задержана. С ней проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказал источник URA.ru.
Суть подозрений пока не раскрывают. В пресс-службах региональных управлений ФСБ, МВД и СКР в ответ на соответствующие запросы сообщили, что уточняют информацию.
Адвокатское сообщество потрясено. Коллеги называют Глазунову безупречной в профессиональном плане: она была «ниже травы» и избегала скандальных дел.
Ранее стало известно, что в Челябинской области ФСБ пресекла деятельность майнинговой фермы, организованной Максимом Яцуном — сыном известного местного политика Андрея Яцуна. По данным следствия, он вместе с сообщниками полгода подавал фальшивые отчёты в «Уралэнергосбыт», искусственно занижая данные о потреблении электроэнергии, чтобы бесплатно майнить криптовалюту. Ущерб превысил 121 миллион рублей.
