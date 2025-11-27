Россия и США
27 ноября, 10:07

В Польше после ремонта снова сломалась единственная подводная лодка

Единственная польская подводная лодка Orze, построенная в СССР в 1986 году, вновь вышла из строя во время выполнения задачи. По данным Interia.pl, капитан ВМС Дамиан Пшибыш подтвердил, что во время плавания в надводном режиме произошла поломка, которая потребовала экстренного возвращения в порт.

Этот инцидент произошёл после недавнего ремонта, проведённого в 2024 году. Детали неисправности пока не озвучены, но субмарину направят на ремонт в Гдыню, на верфи концерна PGZ. Журналисты Interia.pl отмечают, что из-за преклонного возраста и частых технических проблем Orze несёт большую угрозу для своих моряков, нежели для потенциальных оппонентов.

Ранее Life.ru сообщал, что британский военный корабль с кортежем из вертолёта перехватил российскую подлодку в Ла-Манше. Под внимание британского флота попала российская субмарина «Краснодар». Наблюдение за дизель-электрической подлодкой велось как с воздуха — при помощи вертолёта, — так и с моря.

