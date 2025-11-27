В Ростовской области нашли тело 16-летнего подростка, исчезнувшего в октябре

В Ростовской области обнаружено тело 16-летнего подростка, который пропал около месяца назад. Информацию об этом распространил Telegram-канал Don Mash.

Погибший подросток. Фото © Telegram / Don Mash

История началась 30 октября, когда юноша ушёл из дома и не вернулся. Полиция и волонтёры активно искали его. Через месяц, 26 ноября, поиски завершились трагически: подростка нашли мёртвым в реке Дон, недалеко от хутора Колузаево, примерно в шести километрах от места, где его видели в последний раз.

Мать мальчика сообщила, что сегодня она едет на опознание. Пока неизвестно, что стало причиной смерти и когда это произошло.

