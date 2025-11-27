В Томской области ввели льготы по транспортному налогу для многодетных

Многодетные семьи и инвалиды в Томской области больше не должны платить транспортный налог за одно автомобильное средство. Об этом сообщили депутаты на заседании облдумы.

Как пояснил замгубернатора по экономике Михаил Сергейчик многодетные семьи смогут не платить за одну машину до 250 лошадиных сил, а инвалиды I, II групп и родители детей-инвалидов — за автомобиль мощностью не более 150 лошадиных сил.

Реализация этой инициативы потребует от регионального бюджета около 60 миллионов рублей в год. Для покрытия этих расходов запланировано повышение ставок транспортного налога для автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. Изменения вступят в силу с 2026 года, что приведёт к значительному росту налогов для многих владельцев. К примеру, для машин мощностью от 200 до 250 лошадиных сил платёж составит 75 рублей, хотя сейчас он равен 47 рублям.

При этом Михаил Сергейчик отметил, что свыше 50% автомобилей в области старше 15 лет и не попадут под действие нового тарифа.

Ранее в Башкирии продлили освобождение от транспортного налога для участников спецоперации и их семей на 2025 год, который начисляется в 2026 году. Как пояснили в Минфине республики, данная мера поддержки теперь будет действовать и в отношении налогов, начисляемых в 2026 году. Представитель общественности Антон Теплов отметил, что бойцы высоко ценят такую комплексную помощь от региона. При этом он высказал мнение, что аналогичную льготу без ограничения по мощности автомобиля стоило бы предоставить и ветеранам боевых действий.