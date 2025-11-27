В России из-за повышения НДС может подорожать обслуживание банковских карт

С 2026 года россияне могут столкнуться с повышением стоимости обслуживания банковских карт из-за планируемого увеличения НДС до 22%. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он уточнил, что хотя серьёзного удорожания не ожидается, некоторые банковские услуги всё же подорожают. Финансист Наталья Тутова, в свою очередь, пояснила в беседе с РБК, что под новый налог попадут не сами платежи, а услуги эквайринга, процессинга и межбанковских расчётов.

«С 1 января 2026 года именно этот процент и попадет под НДС», — уточнила эксперт, имея в виду банковские комиссии, которые сейчас составляют 1,5-3%.

Также подорожают услуги по выпуску и перевыпуску карт, SMS-уведомления и другие сервисные сборы. При этом в Минфине уверены, что повышение не нанесёт серьёзного урона развитию безналичных платежей, поскольку люди уже привыкли к этой цифровой среде.

Ранее экономист предрёк подорожание товаров на 10-15% после повышения НДС. Эксперт считает прогнозы о росте цен на 20-30% фантастическими, однако более скромный, но чувствительный для кошелька показатель выглядит вполне реальным.