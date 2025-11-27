Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 10:27

В России из-за повышения НДС может подорожать обслуживание банковских карт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Kot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Kot

С 2026 года россияне могут столкнуться с повышением стоимости обслуживания банковских карт из-за планируемого увеличения НДС до 22%. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Он уточнил, что хотя серьёзного удорожания не ожидается, некоторые банковские услуги всё же подорожают. Финансист Наталья Тутова, в свою очередь, пояснила в беседе с РБК, что под новый налог попадут не сами платежи, а услуги эквайринга, процессинга и межбанковских расчётов.

«С 1 января 2026 года именно этот процент и попадет под НДС», — уточнила эксперт, имея в виду банковские комиссии, которые сейчас составляют 1,5-3%.

Также подорожают услуги по выпуску и перевыпуску карт, SMS-уведомления и другие сервисные сборы. При этом в Минфине уверены, что повышение не нанесёт серьёзного урона развитию безналичных платежей, поскольку люди уже привыкли к этой цифровой среде.

Удар по всей цепочке стоимости: Life.ru узнал, что ждёт бьюти-рынок России с повышением НДС
Удар по всей цепочке стоимости: Life.ru узнал, что ждёт бьюти-рынок России с повышением НДС

Ранее экономист предрёк подорожание товаров на 10-15% после повышения НДС. Эксперт считает прогнозы о росте цен на 20-30% фантастическими, однако более скромный, но чувствительный для кошелька показатель выглядит вполне реальным.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar