Гарик Сукачёв заявил, что Пугачёва остаётся национальным достоянием России

Певец Гарик Сукачёв откровенно высказался об Алле Пугачёвой, подчеркнув, что его отношение к ней осталось прежним, несмотря на все скандальные ситуации, связанные с именем Примадонны. Своей точкой зрения артист поделился в интервью kp.ru.

«Она – великая актриса, национальное достояние наше. Моё отношение к этой великой женщине не изменилось никак», — сказал музыкант.

Он добавил, что любые слова о Пугачёвой будут недостаточны, а происходящее с ней сегодня вызывает у него грусть. В подтверждение её масштаба Сукачёв вспомнил старый анекдот, передаёт радио «Комсомольская правда».

«Леонид Ильич Брежнев — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой. В каждой шутке есть столько доля шутки. Но всё, что сейчас происходит с ней — конечно, печально», — признал он.

Касаясь артистов, покинувших страну, певец признался, что испытывает к ним «от презрения до жалости». Конкретных имён он называть не стал, отметив лишь, что кое к кому у него появились определённые вопросы.

Гарик Сукачёв — рок-музыкант, лидер групп «Бригадный подряд» и «Неприкасаемые», а также телеведущий. Алла Пугачёва — народная артистка СССР, одна из самых значимых фигур в отечественной эстраде XX века. В последние годы её публичные заявления неоднократно становились предметом общественных и политических дискуссий.

Life.ru рассказывал, что Пресненский суд Москвы 19 ноября принял к производству иск Виталия Бородина, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, к Алле Пугачёвой. Истец требует защиты чести, достоинства и деловой репутации, утверждая, что распространённые певицей сведения носят порочащий характер и подлежат опровержению в судебном порядке.