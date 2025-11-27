На Западе раскрыли неожиданный ответ на призыв Мерца по российским активам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца по использованию замороженных российских активов для помощи Украине может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны Москвы. Таким мнением поделился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«Следует отметить, что такой шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку этот шаг ещё больше осложнит диалог с Москвой», — говорится в публикации.
Мерц сообщил, что Берлин намерен более эффективно использовать замороженные средства для предоставления Украине беспроцентных кредитов, общая сумма которых достигнет примерно 140 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что ЕК представит план конфискации замороженных российских активов. Урсула фон дер Ляйен дала понять, что поиск финансирования для Украины не должен ложиться исключительно на плечи европейских налогоплательщиков.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.