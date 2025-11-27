Россия и США
27 ноября, 11:12

Штурмуют дворы и улицы: Москву и область заполонили дикие кабаны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thomas_Martzel

Число диких кабанов в Москве и Подмосковье за три года выросло с 500 до 650 особей, сообщает Mash. Из-за охоты и активного отстрела в лесах звери уходят ближе к населённым пунктам, где чувствуют себя безопаснее. Вепри всё чаще появляются во дворах жилых домов и могут представлять угрозу для людей.

Кабаны массово выходят к жилым домам и становятся опасными для людей. Видео © Telegram/ Mash

Ситуацию усугубляет сезон гона — сейчас самцы становятся агрессивными, стремительно перемещаются со скоростью до 40 км/ч и способны нанести человеку серьёзные травмы. Специалисты предупреждают: при встрече с кабаном важно сохранять дистанцию и сразу сообщать о животном в соответствующие службы.

Кроме того, в Московской области в пять раз выросла численность медведей. Все эти хищники в настоящее время свободно перемещаются по территории региона, что создаёт серьёзную угрозу для местных жителей.

