27 ноября, 11:46

В Белгородской области сменились два градоначальника

Владимир Жданов и Михаил Лобазнов. Обложка © staryjoskol-r31.gosweb.gosuslugi.ru, gubkinadm.gosuslugi.ru

Главы Старооскольского и Губкинского городских округов Владимир Жданов и Михаил Лобазнов оставили свои посты, подав заявления по собственному желанию. О кадровых изменениях общественности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сделав соответствующее заявление в своём блоге в мессенджере Мax.

Согласно озвученной схеме кадровых перемещений, Михаил Лобазнов, оставивший пост в Губкинском округе, временно возглавит администрацию Старооскольского городского округа. Его полномочия на этой должности ограничены периодом до полного завершения организационных и юридических процедур, связанных с назначением постоянного руководителя.

В администрации Губкинского городского округа также уже произошли кадровые изменения. Исполнять обязанности главы Губкинского городского округа будет Василий Голиков, чья профессиональная биография тесно связана с администрацией Белгорода. Там он занимал пост заместителя мэра, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство. Его кандидатура была предложена для временного руководства муниципальным образованием уже после добровольной отставки предыдущего градоначальника.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская покинула пост. По информации федерации водных видов спорта, она продолжит работу в качестве советника председателя, помогая тренерскому штабу вести команду к новым достижениям. Новым главным тренером была представлена семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Вероника Бакумченко
