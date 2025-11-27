В Белгородской области сменились два градоначальника

Главы Старооскольского и Губкинского городских округов Владимир Жданов и Михаил Лобазнов оставили свои посты, подав заявления по собственному желанию. О кадровых изменениях общественности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сделав соответствующее заявление в своём блоге в мессенджере Мax.

Согласно озвученной схеме кадровых перемещений, Михаил Лобазнов, оставивший пост в Губкинском округе, временно возглавит администрацию Старооскольского городского округа. Его полномочия на этой должности ограничены периодом до полного завершения организационных и юридических процедур, связанных с назначением постоянного руководителя.

В администрации Губкинского городского округа также уже произошли кадровые изменения. Исполнять обязанности главы Губкинского городского округа будет Василий Голиков, чья профессиональная биография тесно связана с администрацией Белгорода. Там он занимал пост заместителя мэра, отвечающего за жилищно-коммунальное хозяйство. Его кандидатура была предложена для временного руководства муниципальным образованием уже после добровольной отставки предыдущего градоначальника.

