Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 10:56

В театре Пушкина открылся сезон тифлокомментирования спектаклей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московском драматическом театре имени Пушкина состоялось официальное открытие сезона тифлокомментирования спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей. С 2018 года учреждение участвует в программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», адаптируя постановки для людей с нарушением зрения.

  • В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru
    В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru
  • В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru
    В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru
  • В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru
    В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru

В московском театре им. Пушкина открыт сезон спектаклей для незрячих и слабовидящий. Фото © Предоставлено Life.ru

1 / 3

«Доступность театральной среды для всех категорий зрителей необходима. Всячески приветствую такие проекты и думаю, что это крайне важно для современного театрального процесса», — отметил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

В новом сезоне доступны шесть спектаклей с тифлокомментариями, включая «Влюблённый Шекспир» и детский «Остров сокровищ». Также театр запустил специальные экскурсии с тактильной средой, которые проводит тифлокомментатор Анастасия Князева для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Хор Сретенского монастыря дал концерт на борту рейса Москва — Ереван
Хор Сретенского монастыря дал концерт на борту рейса Москва — Ереван

А ранее Life.ru сообщал, что билеты на балет «Щелкунчик» на Исторической сцене Большого театра в этом сезоне можно приобрести исключительно онлайн без возможности покупки в кассах. При входе зрителям потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, поскольку персональные данные покупателя фиксируются в электронном билете.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Другие новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar