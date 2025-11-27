В театре Пушкина открылся сезон тифлокомментирования спектаклей

В московском драматическом театре имени Пушкина состоялось официальное открытие сезона тифлокомментирования спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей. С 2018 года учреждение участвует в программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», адаптируя постановки для людей с нарушением зрения.







«Доступность театральной среды для всех категорий зрителей необходима. Всячески приветствую такие проекты и думаю, что это крайне важно для современного театрального процесса», — отметил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

В новом сезоне доступны шесть спектаклей с тифлокомментариями, включая «Влюблённый Шекспир» и детский «Остров сокровищ». Также театр запустил специальные экскурсии с тактильной средой, которые проводит тифлокомментатор Анастасия Князева для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

А ранее Life.ru сообщал, что билеты на балет «Щелкунчик» на Исторической сцене Большого театра в этом сезоне можно приобрести исключительно онлайн без возможности покупки в кассах. При входе зрителям потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, поскольку персональные данные покупателя фиксируются в электронном билете.