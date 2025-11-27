Ушла из жизни мать рок-певца Стаса Намина

На 98 году жизни скончалась Нами Микоян — историк-музыковед, журналист и мать известного рок-музыканта Стаса Намина. Печальную новость распространила пресс-служба Союза армян России, выразив соболезнования родным и близким.

«Совсем недавно, 21 ноября, ей исполнилось 97 лет. Она прожила прекрасную достойную жизнь. Нами Артёмовна была историком-музыковедом, журналистом, автором многих публикаций, в частности, книги воспоминаний «Своими глазами». Её мужем был Алексей Микоян, генерал-лейтенант авиации, сын Анастаса Микояна», — говорится в сообщении.

Нами Микоян родилась 21 ноября 1928 года в Тбилиси в семье Артёма Геуркова и Ксении Приклонской. После трагической смерти отца, она переехала в Армению, где окончила Ереванскую консерваторию по двум специальностям — фортепиано и музыковедению. В 1950 году Нами вышла замуж за генерал-лейтенанта авиации Алексея Микояна и переехала в Москву.

В браке родились двое детей — сын Анастас (Стас Намин) в 1951 году и дочь Нина в 1954 году, однако впоследствии супруги развелись. Позже Нами вышла замуж за музыковеда Василия Кухарского, занимавшего должность заместителя министра культуры. Профессиональная деятельность Микоян была связана с культурой и журналистикой — с 1961 года она работала старшим редактором в журнале «Советская музыка», а затем корреспондентом Армянского телеграфного агентства в Москве.

