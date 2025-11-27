Война или мир: Раскрыто тайное пророчество Мессинга об «индивидууме с лазурными глазами»

В медиапространстве бурно обсуждается информация, касающаяся предполагаемых последних слов знаменитого ясновидящего Вольфа Мессинга.

Как сообщает Youtube-канал «Мой СССР» со ссылкой на подполковника Алексея Соколова, это предсказание долгие годы хранилось в секретных архивах КГБ. Источник утверждает, что зашифрованное послание, заверенное личной печатью Генерального секретаря Леонида Брежнева, было недавно рассекречено. В нём якобы содержится указание на критически важное решение, которое, по прогнозу, должен будет принять российский лидер в 2026 году.

Согласно этому пророчеству, судьба государства будет зависеть от некоего «индивидуума с лазурными глазами», который 26 февраля 2026 года столкнется с дилеммой: война или мир. Мессинг якобы предупреждал, что от этого выбора будет зависеть, увидит ли цивилизация следующий, 2027 год, а само событие того дня вызовет глобальный шок.

Провидец также предрекал сближение трёх мировых держав — орла (США), дракона (КНР) и медведя (РФ). При этом он упоминал о появлении четвертой, скрытой силы — тех, кто, не имея отечества, контролирует мировые финансы и сведения, стремясь спровоцировать межгосударственный конфликт. Предвестником этих тектонических сдвигов, по его мнению, станет неожиданное появление гигантской кометы. Кроме того, источник детализирует, что за неделю до рокового дня планета испытает толчок «в месте, где не было потрясений тысячу лет», а за сутки до этого наступит «глобальная тишина» вследствие отказа всех систем связи.