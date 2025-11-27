В Новосибирске потратили больше 136 млн рублей на ремонт гимназии

Ремонт гимназии № 14 «Универсарий» в Новосибирске, возведенной 66 лет назад, обошёлся в 136 миллионов рублей в 2025 году. Информацию об этом предоставила министр образования региона Мария Жафярова.

«На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания было выделено более 136 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов», — цитирует Жафярову пресс-служба регионального правительства.

Проведенные работы имели поистине грандиозный масштаб. В здании, построенном в 1959 году, были выполнены комплексные ремонтные мероприятия, включающие обновление кровли, отмосток, входных групп и лестниц, а также полную модернизацию инженерных систем. Кроме того, были заменены все дверные блоки и проведены масштабные внутренние отделочные работы.

В Новосибирской области продолжается обновление школьной инфраструктуры. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в текущем году капитально отремонтировано 35 школ, а ещё три будут завершены до конца года. Планируется, что в 2026-2027 годах ремонтные работы пройдут ещё в 35 школьных зданиях региона.

Ранее сообщалось, что в Приморье до конца 2025 года отремонтируют 19 школ и детских садов по нацпроектам. Как уточнила министр образования региона Эльвира Шамонова, на капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений направлено более 560 млн рублей.