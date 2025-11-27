Россия и США
27 ноября, 11:01

Лукашенко приехал в Бишкек на саммит ОДКБ с сыном Николаем

Младший сын белорусского президента Николай Лукашенко сопровождает своего отца в поездке в Бишкек. Кадры опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Николай Лукашенко остался верен себе: на официальной встрече он появился в классическом деловом наряде – тёмном костюме, белой рубашке и галстуке.

Николай Лукашенко снова сопровождает отца в международных визитах. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Николай отдал предпочтение деловому стилю одежды. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Николай нередко сопровождает отца на официальных мероприятиях, включая встречи с Владимиром Путиным и хоккейные матчи. Последний раз его видели на острове Валаам. В ходе встречи Путин, Лукашенко и его сын посетили Смоленский скит, где побывали на службе в храме Смоленской иконы Божией матери.
Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

    avatar