27 ноября, 11:09

В театре имени Всеволода Шиловского назвали дату и место панихиды по режиссёру

Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Точная дата гражданской панихиды по народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому пока не определена, но, по предварительным данным, она может пройти 30 ноября в московском театре его имени. Об этом сообщили в театре.

«Прощание с Всеволодом Николаевичем, скорее всего, пройдёт 30 ноября в его театре», уточнил собеседник ТАСС.

Режиссёр Андрей Смирнов эмоционально воспринял новость о смерти Шиловского

О смерти Всеволода Шиловского стало известно 26 ноября. Актёру было 87 лет. На заре своей сценической карьеры он запомнился зрителям образом Керубино в «Женитьбе Фигаро». Также значимой работой стало воплощение Костылёва в «На дне» по пьесе Максима Горького. Всенародную славу и признание актёру принесла роль полковника Александра Павлова в телесериале «Каменская».

Мария Любицкая
