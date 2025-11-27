В театре имени Всеволода Шиловского назвали дату и место панихиды по режиссёру
Обложка © ТАСС / Андрей Епихин
Точная дата гражданской панихиды по народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому пока не определена, но, по предварительным данным, она может пройти 30 ноября в московском театре его имени. Об этом сообщили в театре.
«Прощание с Всеволодом Николаевичем, скорее всего, пройдёт 30 ноября в его театре», — уточнил собеседник ТАСС.
О смерти Всеволода Шиловского стало известно 26 ноября. Актёру было 87 лет. На заре своей сценической карьеры он запомнился зрителям образом Керубино в «Женитьбе Фигаро». Также значимой работой стало воплощение Костылёва в «На дне» по пьесе Максима Горького. Всенародную славу и признание актёру принесла роль полковника Александра Павлова в телесериале «Каменская».
