В театре имени Всеволода Шиловского назвали дату и место панихиды по режиссёру

«Прощание с Всеволодом Николаевичем, скорее всего, пройдёт 30 ноября в его театре», — уточнил собеседник ТАСС.

О смерти Всеволода Шиловского стало известно 26 ноября. Актёру было 87 лет. На заре своей сценической карьеры он запомнился зрителям образом Керубино в «Женитьбе Фигаро». Также значимой работой стало воплощение Костылёва в «На дне» по пьесе Максима Горького. Всенародную славу и признание актёру принесла роль полковника Александра Павлова в телесериале «Каменская».