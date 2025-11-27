Россия и США
27 ноября, 11:21

Захарова высмеяла идею властей Латвии разобрать железную дорогу в Россию

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о возможном демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию. Инициативу латвийского лидера назвали «бредом», не поддающимся логике.

«Видимо, шпалы нужны им для топки», — иронично предположила она в разговоре с корреспондентом kp.ru.

Напомним, правительство Латвии действительно рассматривает возможность демонтажа железнодорожных путей на восточной границе с Россией. Эдгарс Ринкевичс сообщил, что до конца года будет проведён анализ с участием Национальных Вооружённых сил, а решение согласуют с Литвой и Эстонией. Окончательный вердикт, по его словам, будет принят не раньше начала следующего года и будет обусловлен соображениями безопасности. При этом Ринкевичс призвал не поддаваться эмоциям и дезинформации, напомнив о необходимости оценить и социально-экономические последствия такого шага.

