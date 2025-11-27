Психиатр объяснил, как не попасть в ловушку нелегальных рехабов

После резонансного случая с издевательствами над подростками в частном реабилитационном центре в Дедовске встал вопрос: как отличить настоящий центр помощи от «лагеря выживания»? Психиатр-нарколог и психотерапевт Алексей Казанцев объяснил, что жестокие методы — лишение еды, обливания, сон на полу, избиения — пришли из 2000-х и назывались тогда «мотивационной реабилитацией».

«Зеркалили, как говорится: «Меня так воспитывали, и я, наверное, так же буду делать». Они абсолютно не понимали, что делают. Это, скорее всего, сами бывшие наркозависимые, которые не имеют никакого образования с точки зрения психологии, с детьми никогда не работали», — сказал он в разговоре с 360.ru.

По его словам, в отличие от пенитенциарной системы, где даже в колониях есть педагоги и психологи, в подобных частных заведениях этих специалистов зачастую нет. Между тем реабилитация — это не наказание, а медико-социальная работа, требующая индивидуального подхода, обучения здоровым поведенческим паттернам и вовлечения всей семьи.

Казанцев подчеркнул: для несовершеннолетних существуют бесплатные государственные центры — например, два в Москве. Но родители охотнее везут детей в частные, потому что там «удержат и убедят лечиться», чего в госучреждениях не делают — при отказе место освобождают для других.

Настоящий реабилитационный центр, по мнению эксперта, обязан иметь лицензию и штат квалифицированных специалистов: педиатра (ведь ребёнок там — от месяца и дольше), медсестру, клинического психолога и психиатра на случай необходимости медикаментозного вмешательства. Он также предупредил, что методы фиксации, применяемые в психиатрических стационарах, к подросткам в реабилитации неприменимы.

Напомним, в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после раскрытия нелегального реабилитационного центра в Дедовске, где под видом помощи подросткам применялись пытки и жестокое обращение. Расследование началось после госпитализации 16-летнего юноши с тяжёлыми травмами и следами связывания. Следователи выяснили, что воспитанников избивали, принуждали есть собачий корм и содержали в специальной «пыточной» комнате.