Администратор рехаба в Дедовске, где пытали подростков, страдает приступами агрессии

Администратор подмосковного реабилитационного центра в Дедовске страдает приступами агрессии. По данным SHOT, 29-летний Виталий Балабриков приобрёл репутацию мучителя ещё в уральском ребцентре, откуда его перевели в Московскую область, чтобы скрыть издевательства над пациентами.

Виталий Балабриков. Фото © Telegram / SHOT

Несколько лет назад Виталий сам проходил лечение от агрессии и игромании в реабилитационном центре в Екатеринбурге в течение двух лет. В начале пребывания он проявлял агрессивное поведение, вступал в конфликты с персоналом и нарушал правила. Однако впоследствии его поведение стабилизировалось, и он, казалось, исправился.

Балабриков был принят на работу в этот же центр в качестве координатора. Однако, сменив статус пациента на сотрудника, он начал жестоко обращаться с подопечными: избивал их, совершал сексуальные домогательства, связывал нарушителей, лишал их пищи и заставлял многократно переписывать одни и те же фразы.

Вместо увольнения Балабрикова перевели в реабилитационный центр Анны Хоботовой в Подмосковье, где он продолжил издеваться над воспитанниками, в том числе школьного возраста. В настоящее время Балабриков находится под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, в Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Вопреки обещаниям официальных контрактов и помощи психологов, в одном из реабилитационных центров применяли пытки. Несовершеннолетних воспитанников избивали и кормили собачьим кормом. Чудовищные подробности стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжелейшими травмами и следами связывания. В здании нашли специально оборудованную «пыточную». Полный отчёт о расследовании — на Life.ru.