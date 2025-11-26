«Тёрся пахом»: Вскрылся главный «Доктор Зло» в подмосковном рехабе для детей

В подмосковном реабилитационном центре в Дедовске разгорается скандал: бывшие пациенты и их родители рассказывают о жестоком обращении после прихода нового воспитателя Виталия Б. По словам матери 12-летней Алины (имя изменено), ранее центр работал спокойно и даже приносил пользу — девочка шла на поправку. Но всё изменилось меньше месяца назад.

«Никаких ужасов там изначально не было... Но меньше месяца назад в центр устроился Виталий Б. — и началось», — рассказала женщина RT.

По свидетельствам дочери, воспитатель применял «методику примирения»: привязывал поссорившихся подростков за запястья скотчем на целую неделю — спать, мыться и ходить в туалет они были вынуждены вместе. Кроме того, он якобы пинал мальчиков, садился на них всем весом и спускал по лестнице.

Особую тревогу вызывают действия в отношении девочек: Алина сообщила, что Виталий заставлял старших пациенток «красиво одеваться», тёрся о них пахом и хлопал по интимным местам, выдавая всё за шутки. На этом фоне в центре оказался 16-летний подросток, который вскоре впал в кому. По словам матери Алины, мальчик сначала ходил сам, но потом перестал подниматься с кровати, хрипел — а воспитатель утверждал, что это «саботаж». Пациенты якобы по указанию Виталия мыли мальчика, роняли его и обжигали кипятком — у подростка обнаружены ожоги по всему телу.

Когда в центр приехала полиция, владелица учреждения, по словам свидетельницы, лишь забрала собаку и скрылась. Следственные органы начали проверку.

Напомним, в Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Вопреки обещаниям официальных контрактов и помощи психологов, в одном из реабилитационных центров применяли пытки. Несовершеннолетних воспитанников избивали и кормили собачьим кормом. Чудовищные подробности стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжелейшими травмами и следами связывания. В здании нашли специально оборудованную «пыточную». Полный отчёт о расследовании — на Life.ru.