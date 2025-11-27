Отец Илона Маска заявил, что примерно четверо детей миллиардера рождены через ЭКО

Некоторые дети американского миллиардера Илона Маска появились на свет благодаря ЭКО. Об этом рассказал его отец, инженер Эррол Маск.

Эррол Маск о своих внуках. Видео © Пятый канал

«Не все дети были рождены с помощью ЭКО. Думаю, около четырёх из них были рождены таким способом. В настоящее время технологии настолько совершенны, что пары уже не обязаны надеяться, что женщина забеременеет естественным путём», — заявил он в разговоре с Пятым каналом.

По его словам, Илон Маск и его первая жена Джастин Уилсон после трагической потери сына Невады от синдрома внезапной детской смерти обратились к репродуктологам. Сначала у них родились двойняшки — Гриффин и Вивиан, а затем трое мальчиков-близнецов: Дамиан, Саксон и Кай. Эррол Маск уточнил, что пара сознательно хотела именно близнецов или тройняшек, поэтому выбрала ЭКО — путь, который сегодня нередко выбирают состоятельные люди.

Он также опроверг слухи, будто Илон стремился родить только мальчиков: по его словам, у сына есть и дочери, и все дети для него одинаково ценны.

«До человеческой селекции мы не дошли», — подчеркнул отец миллиардера.

Ранее Илон Маск предсказал, что в ближайшие 20 лет человечество достигнет цифрового бессмертия: с помощью технологий, разрабатываемых в Neuralink, станет возможным перенос ключевых воспоминаний и черт личности в роботов-андроидов Optimus или даже в новые биологические тела. По его словам, такая «копия» не будет полностью идентична оригиналу, но сможет сохранить суть человека и обеспечить форму посмертного существования.