Чеховские травматологи спасли 72-летнюю пациентку с тяжёлой травмой таза

В Чеховскую больницу доставили 72-летнюю пациентку, которая поспешила выйти из автомобиля, упала и получила тяжёлую травму таза. Хирурги провели сложную операцию и помогли пациентке быстро восстановиться, рассказали в Минздраве Московской области.





Врачи обнаружили сочетанное повреждение — разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, из-за которых тело теряет стабильность и способность выдерживать нагрузку. Медики сразу приняли решение оперировать.

«Мы выполнили остеосинтез — соединили обломки костей специальными пластинами и винтами. Это титан, он безопасен и его не нужно удалять», — объяснил травматолог-ортопед Салман Асламханов.

Сейчас женщина проходит реабилитацию и уже уверенно передвигается. Врачи напомнили, как важно не спешить при выходе из транспорта, выбирать удобную обувь и аккуратно двигаться по лестницам — ведь такие простые меры могут уберечь от тяжёлых травм.

