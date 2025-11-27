Россия и США
Регион
27 ноября, 11:47

Чеховские травматологи спасли 72-летнюю пациентку с тяжёлой травмой таза

В Чеховскую больницу доставили 72-летнюю пациентку, которая поспешила выйти из автомобиля, упала и получила тяжёлую травму таза. Хирурги провели сложную операцию и помогли пациентке быстро восстановиться, рассказали в Минздраве Московской области.

Рентгеновский снимок жительницы Подмосковья после тяжёлой травмы. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Врачи обнаружили сочетанное повреждение — разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, из-за которых тело теряет стабильность и способность выдерживать нагрузку. Медики сразу приняли решение оперировать.

«Мы выполнили остеосинтез — соединили обломки костей специальными пластинами и винтами. Это титан, он безопасен и его не нужно удалять», — объяснил травматолог-ортопед Салман Асламханов.

Сейчас женщина проходит реабилитацию и уже уверенно передвигается. Врачи напомнили, как важно не спешить при выходе из транспорта, выбирать удобную обувь и аккуратно двигаться по лестницам — ведь такие простые меры могут уберечь от тяжёлых травм.

Ранее хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели уникальную операцию по спасению трехмесячного ребёнка с редкой врождённой аномалией — полным сосудистым кольцом. У грудничка было две дуги аорты, которые сдавливали трахею, чем угрожали его жизни.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

