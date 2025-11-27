Россия и США
27 ноября, 11:48

Владелица рехаба, где пытали детей, уходила от налогов через дробление бизнеса

Анна Хоботова. Обложка © annahobotova.ru

Анна Хоботова, владелица реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где имели место пытки детей, уклонялась от уплаты налогов, прибегая к дроблению бизнеса. Об этом узнал «Постньюс».

Расследование выявило, что под контролем Хоботовой находилось как минимум 13 организаций, включая ИП, многие из которых занимались социальной помощью и реабилитацией. Эти структуры, имевшие общих учредителей и руководителей, часто демонстрировали низкие финансовые показатели, а некоторые были ликвидированы.

Предполагаемая схема ухода от налогов включала занижение прибыли, оформление сотрудников как самозанятых и вывод средств через связанные ИП. Хоботова также известна как руководитель сети реабилитационных центров, по которым в настоящее время ведутся уголовные дела, связанные с истязаниями и незаконным лишением свободы детей.

Напомним, ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.

