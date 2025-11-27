Российский боец с позывным Маэстро рассказал, как отметил три дня рождения на фронте

У российского военнослужащего с позывным Маэстро — три дня рождения. Он выжил, когда артобстрелом завалило блиндаж, уцелел при прямом попадании гранатомёта и прошёл тяжёлое восстановление после ранения. Сейчас боец, начинавший как штурмовик, служит связистом в спецназе «Ахмат».

Маэстро о службе и трёх новых днях рождения. Видео © RT

«Надо иметь девять жизней, чтобы работать по моей специальности, ведь когда выставляешь связь на вышке 100—150 м, деться просто некуда», — рассказал он военкору RT Владу Андрице.

Первый такой «день рождения» он справил в районе Черкасского-Поречного Курской области во время эвакуации раненого товарища. Их группу накрыл прицельный огонь, и рядом с бойцом разорвался выстрел автоматического гранатомёта.

«Один АГС взорвался у меня между ног. <...> По божьей милости я перебежал 300 метров, перемотался, и меня нашли, осмотрели и далее эвакуировали в курскую больницу», — вспоминает Маэстро.

После лечения он вернулся в штурмовые подразделения и в Белогоровке получил пулевое ранение в подмышку с переломом рёбер — пуля застряла в позвоночнике. Лишь благодаря действиям командира, вытащившего его под огнём, боец выжил.

Третий раз его спасла иконка Богородицы. Уже будучи связистом в «Ахмате», Маэстро находился в блиндаже, когда тот накрыл мощный артудар. Потолок рухнул, завалив его полностью — кроме головы.

«Обрушился потолок, меня завалило полностью, осталась только голова, потому что возле головы иконка Богородицы стояла, а рядом каска лежала — на неё упало два кирпича. Они, как я понимаю, были предназначены в голову, но у Бога свои планы», — заключил он.

Ранее Life.ru рассказывал о подвиге российского военнослужащего Марата Ганиева. Боец родом из Казани осенью 2022 года ушёл на СВО и участвовал в боях под Горловкой, Угледаром и Авдеевкой. Во время боёв под Марьинкой он обнаружил маленькую украинскую девочку в заброшенном доме и вынес её из-под обстрела — сначала нёс в вещмешке за спиной, а затем, опасаясь за её жизнь, перекинул мешок к себе на грудь и прошёл под огнём до своих позиций.