Новое торговое соглашение между Никарагуа и российскими регионами, такими как Донецк и Севастополь, открывает возможности для поставок никарагуанской текилы и бананов в российские города. Об этом изданию «Постньюс» сообщил экономист Александр Разуваев.

Он напомнил, что в советское время Никарагуа уже экспортировала бананы в СССР, а близость к Мексике делает поставки текилы вероятными. По мнению Разуваева, это может привести к снижению цен на текилу в России.

Эксперт также считает, что Белоруссия, Киргизия и Узбекистан могут установить торговые отношения с новыми регионами, в то время как от «недружественных» стран такого сотрудничества ожидать не стоит.

Ранее сообщалось, что парламент Никарагуа официально утвердил договор о налаживании торговых отношений с Донецком и Севастополем. Данная ратификация призвана «стимулировать развёртывание взаимовыгодного торгово-экономического взаимодействия, создавая благоприятную среду для деловой экспансии с целью полной реализации потенциала сторон в производстве и сбыте продукции, способной конкурировать на рынке».