Лувр, Миндич и поехавшая крыша: Life.ru выяснил, кому выгодно воровство шедевров и при чём тут Украина
Экс-депутат Рады Олейник: Украинские элиты прячут миллиарды через кражи предметов искусства
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал Life.ru появившуюся информацию о возможном «славянском следе» в громком ограблении Лувра. По его словам, во время двух обысков у Тимура Миндича — фигуранта дела о масштабной коррупции на Украине — изъяли предметы, связанные с Лувром. Он считает этот факт не случайным, хотя официально он пока не подтверждён.
Экс-депутат поясняет: представители украинской элиты за последние годы получили в своё распоряжение такие объёмы наличности, что начали массово скупать произведения искусства — самый надёжный способ сохранить и приумножить капитал. Олейник приводит в пример данные USAID, согласно которым Украина ежемесячно получала до полутора миллиардов долларов наличными.
Вот у людей сколько денег, вы даже не представляете, миллиарды. Причём они поднялись за несколько лет. Там крыша полностью в любую сторону съедет. Вот я вам приведу только один пример, чтобы вы понимали масштабы. <...> Что такое полтора миллиарда налички? Это 15 тонн. И вот представьте эту шайку, которая видит эти деньги каждый месяц, а 10 месяцев там условно, вот это 150 тонн. У них крыша едет.
По словам политика, Пётр Порошенко* ещё раньше вложился в мировое искусство и «научил» этому Миндича. Теперь же, уверяет Олейник, богатые украинские чиновники и бизнесмены прячут ценности в тщательно оборудованных квартирах-хранилищах, избегая банков из-за контроля. Это, по его мнению, объясняет, почему заказчики громких хищений могут искать именно произведения искусства — они компактны, трудно оцениваются и легко транспортируются.
Олейник не исключает, что «славянский акцент» предполагаемых заказчиков ограбления может указывать на выходцев с Украины, стремящихся конвертировать наличность в художественные ценности.
Напомним, что ограбление Лувра, потрясшее общественность, случилось 19 октября. Один из задержанных за ограбление заявил, что его наняли двое мужчин, говоривших «со славянским акцентом». Позже стало известно, что среди конфискованных активов украинского предпринимателя Тимура Миндича оказалась часть драгоценностей, украденных из Лувра.
