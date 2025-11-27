Лувр, Миндич и поехавшая крыша: Life.ru выяснил, кому выгодно воровство шедевров и при чём тут Украина

Вот у людей сколько денег, вы даже не представляете, миллиарды. Причём они поднялись за несколько лет. Там крыша полностью в любую сторону съедет. Вот я вам приведу только один пример, чтобы вы понимали масштабы. <...> Что такое полтора миллиарда налички? Это 15 тонн. И вот представьте эту шайку, которая видит эти деньги каждый месяц, а 10 месяцев там условно, вот это 150 тонн. У них крыша едет.