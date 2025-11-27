Школьник уселся на лицо памятника Вежливому солдату в Приамурье
В городе Белогорск Амурской области школьник уселся на лицо памятника Вежливому солдату. Случай был запечатлён очевидцами из проезжавшего мимо автомобиля. Запись публикует Telegram-канал Amur Mash.
Школьник уселся на лицо памятника солдату. Видео © Telegram / Amur Mash
Во время игры с товарищами 12-летний мальчик забрался на монумент. Случай привлёк внимание прохожих, которые сняли происходящее на видео и потребовали прекратить. Полиция установила личность ребёнка. Известно, что он уже находится под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних, и ему с отцом предстоит серьёзная беседа.
Ранее сообщалось, что в Сочи разыскивают подростков, стрелявших фейерверками в памятник солдатам ВОВ. В региональном главке МВД отметили, что узнали о преступлении в ходе мониторинга Сети. По данным полиции, несовершеннолетние запечатлели свои действия на камеру.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Amur Mash