Хирург оценил пользу мозга Брюса Уиллиса для исследований деменции

Ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Пироговского университета Алексей Решетун прокомментировал решение семьи Брюса Уиллиса передать мозг актёра, страдающего лобно-височной деменцией, на научное изучение. По его словам, несмотря на символический жест, с научной точки зрения ценность этого материала не выше, чем у тысяч других пациентов с тем же диагнозом.

«Что касается случая Брюса Уиллиса, в его мозге нет ничего уникального. К сожалению, многие люди страдают таким же заболеванием, и с научной точки зрения в его мозге не содержится ничего особенного», — заявил эксперт в интервью RG.ru.

Он напомнил, что нейродегенеративные заболевания становятся всё более распространёнными по мере роста продолжительности жизни, но причины их возникновения до сих пор неясны, а радикальных методов лечения не существует. Исследования ведутся на клеточном и биохимическом уровнях, в том числе на приматах — из-за схожести их нервной ткани с человеческой. Однако, по словам Решетуна, прорывов пока нет.

«Определённые препараты могут стабилизировать состояние пациента, но радикально лечить эти заболевания мы пока не научились», — резюмировал он.

Напомним, жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис заявила в своих мемуарах, что после смерти актёра передаст его мозг учёным для изучения лобно-височной деменции. Она назвала это решение «эмоционально сложным, но важным для науки» и выразила надежду, что оно поможет другим семьям, сталкивающимся с аналогичным диагнозом. По её мнению, исследование может улучшить понимание патологии, затрагивающей не только память, но и поведение.