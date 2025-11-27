Беременность, изнасилования, ВИЧ: Вспыли шокирующие данные о происходящем в центрах Хоботовой

В настоящее время силовики осуществляют обыски в еще одном социальном учреждении для подростков из группы риска. Уточняется, что этот центр также связывают с именем Анны Хоботовой, которая объявлена в федеральный розыск. Речь идёт о красногрском реабилитационном центре «Шанс».

Согласно данным Baza, в центре зафиксированы случаи применения пыток и морения голодом в отношении детей. Также правоохранительными органами рассматривается информация о беременностях воспитанниц от сотрудников центра, а также о возможных случаях заражения ВИЧ. Канал информирует, что координатор «Шанса», Алишер И., житель Ростова, был задержан и помещен в СИЗО. Это произошло после того, как мать одной из 14-летних девочек обратилась с заявлением о насильственных действиях.

Напомним, ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.