Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 12:11

Беременность, изнасилования, ВИЧ: Вспыли шокирующие данные о происходящем в центрах Хоботовой

Обыски проходят в реабилитационном центре «Шанс» в Красногорске

Анна Хоботова пустилась в бега после разоблачения её зверских методов. Обложка © Telegram / SHOT / Анна Хоботова

Анна Хоботова пустилась в бега после разоблачения её зверских методов. Обложка © Telegram / SHOT / Анна Хоботова

В настоящее время силовики осуществляют обыски в еще одном социальном учреждении для подростков из группы риска. Уточняется, что этот центр также связывают с именем Анны Хоботовой, которая объявлена в федеральный розыск. Речь идёт о красногрском реабилитационном центре «Шанс».

Согласно данным Baza, в центре зафиксированы случаи применения пыток и морения голодом в отношении детей. Также правоохранительными органами рассматривается информация о беременностях воспитанниц от сотрудников центра, а также о возможных случаях заражения ВИЧ. Канал информирует, что координатор «Шанса», Алишер И., житель Ростова, был задержан и помещен в СИЗО. Это произошло после того, как мать одной из 14-летних девочек обратилась с заявлением о насильственных действиях.

В уральский филиал подмосковного рехаба, где пытали подростков, нагрянула полиция
В уральский филиал подмосковного рехаба, где пытали подростков, нагрянула полиция

Напомним, ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar