Автоюрист объяснил, как мелкий «тюнинг» госномера обернулся потерей прав

Водителя в подмосковном Королёве лишили прав не за отсутствие триколора на номере, а из-за нарушения ГОСТа при установке 3D-номера с объёмными буквами и цифрами. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Номера, выданные до 2025 года, триколор не требуют, но самостоятельные изменения знака выходят за рамки стандарта, что влечёт лишение удостоверения по соответствующей статье КоАП РФ, пояснил специалист. Славнов отметил, что камеры фиксации всё равно распознают такие номера, поэтому тюнинг не имеет практического смысла и только создаёт проблемы для владельца.

Напомним, ранее стало известно, что россиянина лишили прав из-за госномера — на нём был крупный шрифт и отсутствовал флаг. Водитель говорил, что оформлял их «в организации рядом с ГАИ» и был уверен, что всё законно. Документов о выдаче у него не оказалось, а отличий от настоящих номеров он «не заметил».