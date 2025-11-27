Полгода без прав: Суд признал номера Infiniti подложными из-за нарушения ГОСТа

В Королёве инспекторы ГАИ остановили Infiniti QX56 после того, как заметили подозрительные номера: без флага России, с чересчур крупными буквами и цифрами. По данным BAZA, водитель уверял, что оформлял их «в организации рядом с ГАИ» и был уверен, что всё законно. Документов о выдаче у него не оказалось, а различий от настоящих номеров он «не заметил».

Экспертиза показала, что номер не соответствует ГОСТу по всем параметрам:

– буквы увеличены до 61 мм вместо 58 мм;

– цифры — до 79–80 мм вместо 76 мм;

– толщина линий выросла до 14 мм.

Суд признал номера подложными, постановил уничтожить их, а водителя лишил прав на шесть месяцев

Справка: какие законы регулируют госномера и что считается подложными

В России требования к государственным регистрационным знакам жёстко регламентированы. Основные нормы содержатся в:

– ГОСТ Р 50577-2018, который определяет размеры букв, цифр, толщину линий, расстояние между символами, наличие флага и общий внешний вид номера;

– ст. 12.2 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за управление автомобилем с подложными или нестандартными госномерами;

– ст. 326 УК РФ, применяемой в самых серьёзных случаях — за подделку или сбыт номерных знаков.

Если знак хоть по одному параметру не соответствует ГОСТу — считается недействительным. Даже небольшое отклонение в высоте символов, толщине линий или отсутствии обязательных элементов (например, флага РФ) трактуется как использование подложного номера.

За управление таким автомобилем предусмотрено наказание — лишение прав на срок до полугода, а сами номера подлежат уничтожению. Судебная практика в подобных делах почти всегда встаёт на сторону инспекторов: ответственность наступает даже тогда, когда водитель утверждает, что не знал о подделке или получил знаки «в легальной организации».