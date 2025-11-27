Пользователи MAX получили быстрый доступ к своим документам из «Госуслуг»

Пользователи МАХ теперь могут получить быстрый доступ к основным документам с портала «Госуслуги». Для этого необходимо обновить оба приложения и дать соответствующее разрешение, сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

Сведения о популярных личных документах появятся в профиле пользователя в разделе Цифровой ID после получения его согласия. Организовать быстрый доступ к данным удалось без обязательной биометрической проверки. Карточки документов будут постоянно доступны для просмотра в этом разделе.

В настоящее время перечень доступных электронных документов включает паспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, полис ОМС и ИНН. В дальнейшем этот список планируют значительно расширить. Ожидается, что в нём появятся данные о транспортных средствах, а также основные документы детей.

Для подключения функции требуется обновить приложения МАХ и «Госуслуги» до последних версий. Затем нужно перейти в раздел Цифровой ID в профиле мессенджера и выбрать нужный документ. При первом обращении к сервису система запросит разрешение на обработку данных в «Госуслугах».

