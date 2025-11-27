Россия и США
27 ноября, 12:58

Убийцу боксёра-бизнесмена с Урала отправили на лечение вместо колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rikke

Житель Нижней Туры в Свердловской области Евгений Голубчиков, обвиняемый в убийстве боксёра и предпринимателя Константина Ребдева, не отправится в колонию. Городской суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом медицинском учреждении.

Трагедия произошла 24 сентября 2024 года возле шиномонтажки Ребдева. По данным следствия, Голубчиков пришёл туда с охотничьим ружьём и дважды выстрелил в оппонента. После убийства он скрылся на автомобиле погибшего. Мотивом, по версии МВД, стала личная неприязнь.

Голубчикова обвиняли по трём статьям УК РФ: убийство, угроза убийством и угон транспортного средства. Вердикт суд вынес 2 апреля, однако стороны подали апелляции. URA.ru сообщает, что областной суд отменил решение и вернул дело на новое рассмотрение — итогом повторного заседания стало направление обвиняемого на принудительное лечение.

Константин Ребдев — бывший профессиональный боксёр, позже занявшийся бизнесом в сфере автосервисов в Свердловской области. Уголовное дело по его убийству вызвало широкий резонанс в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе 22 ноября была убита 22-летняя начинающая певица DELAROSA (настоящее имя — Мария Де Ла Роса). Двое вооружённых мужчин открыли огонь по припаркованному автомобилю, в котором она находилась с двумя пассажирами. Артистку не удалось спасти — она скончалась в больнице, её спутники получили тяжёлые ранения.

Юрий Лысенко
