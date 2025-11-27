«Мы его не отдадим»: Лукашенко пошутил о нежелании возвращать экс-президента Бакиева в Киргизию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что не отпустит на родину экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева. Бакиев, напомним, утратил власть в апреле 2010 года и покинул страну, уехав из Киргизии.

«Бакиев тоже хорошо живёт. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: «Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси». Нормально живёт. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим», — сказал он в Бишкеке.

Экс-лидер Киргизии был вынужден покинуть родину в 2010 году после того, как его свергли в ходе народного восстания. Белоруссия на постоянной основе отказывается выдавать Бакиева, аргументируя это заботой о его безопасности. На родине же его заочно осудили и вынесли пожизненный приговор по обвинению в целом ряде преступлений.

Ранее Лукашенко заявил о своей беспрецедентной вере в то, что противостояние на Украине приближается к своему финалу. Президент республики подчеркнул, что его уверенность в скором окончании конфликта сейчас выше, чем когда-либо прежде.