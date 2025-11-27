В Подмосковье более 47 тысяч школьников учатся в предпрофессиональных классах

В 90% школ Московской области открыты предпрофессиональные классы, где более 47 тысяч школьников получают практические навыки по IT, инженерии, медицине, агротехнологиям, медиа, кадетскому делу, предпринимательству и психолого-педагогике. Только за текущий год их число выросло на 42%, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

«Обучение в предпрофессиональных классах позволяет лучше подготовиться к экзаменам и поступлению на то направление, которое для себя выбрал ученик. Кто-то решает связать свою жизнь с IT, кто-то с бизнесом, а кто-то понимает, что его призвание — быть врачом или учителем», — цитирует главу региона 360.ru.

По его данным, 8 из 10 выпускников таких классов поступают в вузы на бесплатное обучение. Лучше всего справляются IT-шники — 94% из них получили бюджетные места, за ними следуют инженеры (89%) и медики (84%). При этом по результатам ЕГЭ школьники из IT-классов обогнали средний российский уровень на 9 баллов по профильным предметам, а инженеры и предприниматели — на 7.

Система работает благодаря сотрудничеству с более чем 400 партнёрами — среди них «Росатом», НПП «Исток», авиакорпорация «Рубин». Ученики проходят практику, участвуют в олимпиадах, посещают лекции в вузах-лидерах: МГТУ им. Баумана, МСХА, РНИМУ им. Пирогова, МФТИ, МИФИ. К тому же при поступлении им полагаются до 10 дополнительных баллов.

«Эти образовательные программы открывают перед ребятами новые возможности для ранней профориентации, раскрытия своих способностей в науке и технологиях, в успешной подготовке к поступлению в вуз и участию в профильных олимпиадах», — отметил учитель информатики Павел Волгин из гимназии №16 «Интерес» в Люберцах.

Ранее Life.ru сообщал, что предпринимательское направление стало одним из самых востребованных в системе предпрофессиональных классов Москвы. В текущем учебном году в них обучается около 11,4 тыс. старшеклассников — в восемь раз больше, чем в 2021 году, когда проект только запустился. Число участвующих школ выросло с 44 до 223.