Миллионы долларов возможны? Биолог высказался о перспективах заработка россиян на рвоте кашалота

Заработать миллионы долларов на поисках амбры, или рвоты кашалота, в России невозможно. Как пояснил биолог Асхат Каюмов в беседе с «Постньюс», в стране бесполезно искать подобного рода находки.

Эксперт отметил, что обитающие в российских водах кашалоты находятся под особой охраной государства. По этой причине подобные «развлечения» лучше оставить в Таиланде. Каюмова подчеркнул, что высокая стоимость амбры объясняется не только её практическими свойствами. Существенную роль в формировании спроса играют многочисленные мифологические заблуждения, которые сложились вокруг этого вещества.

Напомним, что офицер военно-морских сил Таиланда обнаружил и девять лет скрывал у себя дома сгусток амбры, оценённый в несколько миллионов долларов. Он нашёл редкое вещество в 2016 году, когда гигантская масса весом 55 килограммов попала в его рыболовные сети. Рвота кашалота высоко ценится в парфюмерной промышленности, где за килограмм качественного продукта готовы платить десятки тысяч долларов. По словам офицера, он хранил свой улов в обстановке полной секретности на протяжении девяти лет из-за опасений привлечь внимание криминальных элементов.