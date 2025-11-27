КС РФ разрешил изымать имущество у знавших о коррупции родственников

Конституционный суд (КС) России подтвердил право государства изымать имущество, переданное третьим лицам в рамках коррупционных схем. Об этом говорится в постановлении, размещённом на официальном сайте высшего судебного органа.

«Получение взятки, решил КС, не предполагает правомерного возникновения права собственности. А потому предмет взятки не может быть оставлен в пользовании ни лица, получившего взятку, ни лица, которому он передан», — говорится в постановлении суда.

Решение распространяется даже на единственное жильё и на имущество, оформленное на родственников взяткополучателя. Например, участок с домом дочери бывшего министра образования Оренбургской области Елены Лабузовой и две квартиры, зарегистрированные на россиянку Ольгу Король, были изъяты в доход государства, поскольку реальными владельцами оставались лица, получившие взятку.

Ранее Life.ru рассказывал, что заместителя начальника ГАИ Челябинска задержали за получение взятки от бизнесмена в виде десятков тонн асфальта. Стоило всё это не менее 500 тысяч рублей. Самого подполковника уже уволили.