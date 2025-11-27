Life.ru узнал, как изменится цена на манго к Новому году

Российский рынок манго стабилен, но к праздникам ценник на экзотический фрукт вырастет. Об этом в комментарии для Life.ru рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

По его словам, объём рынка манго в России вырос на 108% по сравнению с 2004–2005 годом. Основным логистическим хабом для ввоза этого фрукта является Краснодарский край, через порты которого было ввезено 11 тысяч тонн свежего манго. Главными странами-экспортёрами традиционно выступают Египет и Израиль, и геополитическая ситуация никогда не помешала поставкам.

Панченко отметил, что прогнозируемый объём рынка составляет 10–13 тысяч тонн в год, а спрос на экзотический фрукт останется на уровне текущего года. Он добавил, что на ценообразование влияют сезонность, затраты на производство, транспорт и хранение. Сейчас в рознице представлено в основном манго из Китая и Египта, так как сезон в Таиланде уже завершился.

Что касается цен, эксперт ожидает сезонного подорожания к новогодним праздникам. Поскольку рынок адаптировался к логистическим сложностям и колебаниям валютных курсов, рост будет умеренным.

«По ценам ожидается сезонное подорожание к Новому году, это плюс 10–15%. Потому что к логистическим сложностям уже все мы к 2025 году адаптировались. С хранением всё в порядке. К курсу доллара и евро мы тоже адаптировались. И мы видим, что с рядом стран, например с тем же Китаем, мы стали рассчитываться в национальных валютах, поэтому колебания не так страшны для нас», — рассказал эксперт.

Панченко заключил, что далее ожидаются поставки около 10–13 тысяч тонн в год. Поэтому рынок манго можно заслуженно назвать стабильным и не ждать от него каких-то подвохов.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ может привести к росту цен на товары массового спроса. Поскольку многие граждане живут за чертой бедности, рост их покупательной способности повлечёт за собой удорожание базовых товаров. Эксперт также добавила, что подобное увеличение нагрузок на бизнес в конечном счёте скажется на итоговой стоимости продукции для потребителей. Таким образом, попытка улучшить благосостояние населения может создать дополнительное инфляционное давление.