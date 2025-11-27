Юрист объяснил, что нужно требовать от продавца перед покупкой квартиры

Добросовестные покупатели всё чаще рискуют лишиться и недвижимости, и денег — даже если сделка оформлена по всем правилам. Яркий пример — дело с квартирой Ларисы Долиной: суд вернул певице жильё, а покупательница до сих пор не получила назад свои средства. Юрист Евгений Рябов, специалист по договорному праву, предложил чёткий алгоритм защиты на каждом этапе сделки.

Перед сделкой

По его словам, нужно проверить продавца по базам ФССП, ФНС, МВД, убедиться в действительности паспорта и ИНН, а также исключить его участие в банкротствах или сомнительных фирмах. Желательно запросить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров — и даже заключение психолога.

«С письменного разрешения продавца стоит под видеозапись проверить его переписки и звонки на предмет контактов с мошенниками — это покажет вашу добросовестность в суде», — посоветовал эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Оформление сделки

Сделку обязательно нужно заверять у нотариуса. В договоре купли-продажи — по ст. 431.2 ГК РФ — необходимо прописать заверения, что продавец «не находится под влиянием обмана, заблуждения, угроз или насилия, осознаёт смысл сделки и искренне желает её последствий».

Кроме того, Рябов рекомендует заключать договор поручительства (ст. 361 ГК РФ) с близким человеком продавца — он будет отвечать, если сделку признают недействительной. Важно также предусмотреть в договоре пункт: если продавец сам попросит отменить сделку, покупатель вправе заявить о мошенничестве — это часто останавливает недобросовестные инициативы.

После сделки

Сразу после регистрации права собственности нужно прописаться в квартире — и прописать детей, если они есть. Это сильно затруднит оспаривание сделки. Также обязательно страховать титул — право собственности.



Если дело всё же дошло до суда, юрист настаивает: ссылаться нужно на ст. 179 ГК РФ (обман), а не на ст. 178 (заблуждение), особенно если продавец сам стал жертвой мошенников. Даже при неблагоприятном решении не стоит сдаваться: подавать апелляции, инициировать банкротство продавца и вставать в очередь кредиторов.

Ранее кандидат юридических наук поддержал инициативу о введении полного нотариата при сделках с недвижимостью, но подчеркнул: это будет работать только при усилении ответственности нотариусов и страховании сделок. Он предложил не выселять добросовестных покупателей до полного возврата денег и отметил, что в Москве более половины «потерпевших» по делам о возврате квартир на самом деле действуют в сговоре с «чёрными адвокатами», переключившимися на мошенничество с жильём после ужесточения контроля над подделкой меддокументов.