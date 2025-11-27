Даже не успела получить анестезию: В Дагестане женщина умерла на приёме у стоматолога

В Дербенте 59-летняя женщина умерла во время приёма у стоматолога. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Инцидент случился 27 ноября в одной из городских клиник. По предварительным данным, смерть наступила до того, как врач успел ввести анестезию. Причины произошедшего пока не установлены.

