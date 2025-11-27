Россия и США
27 ноября, 12:50

Даже не успела получить анестезию: В Дагестане женщина умерла на приёме у стоматолога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Chips

В Дербенте 59-летняя женщина умерла во время приёма у стоматолога. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

Инцидент случился 27 ноября в одной из городских клиник. По предварительным данным, смерть наступила до того, как врач успел ввести анестезию. Причины произошедшего пока не установлены.

Ранее Life.ru рассказывал, как врача-нейрохирурга арестовали, когда она дала своей 12-летней дочери просверлить череп пациенту во время операции.

Наталья Демьянова
